Песков: баскетболистка УГМК не является заложником

Песков заявил, что баскетболистка УГМК не является заложником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что задержанная американская баскетболистка УГМК Бритни Грайнер является фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков, а не заложником. Об этом заявил Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником? Она нарушила закон России, теперь ее преследуют уголовно. Это не о попадании в заложники», — рассказал пресс-секретарь президента.

Баскетболистку УГМК задержали 5 марта в московском аэропорту «Шереметьево» за контрабанду наркотических средств. Песков отметил, что американская спортсменка нарушила российское законодательство: «Не только в России такие строгие законы в этом контексте. Есть много стран, в которые нельзя ввозить наркотики, за это будет преследование по закону».

Ранее URA.RU сообщало, что фанаты Бритни Грайнер придумали план по возвращению баскетболистки в США. Также агентство рассказывало, что супруга спортсменки обращалась за помощью к Байдену.