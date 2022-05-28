В США фанаты задержанной баскетболистки УГМК придумали новый план

29 мая 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Бритни Грайнер с 2015 года играла за екатеринбургский БК УКГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сторонники задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту баскетболистки Бритни Грайнер выбрали новую стратегию, чтобы вернуть спортсменку домой. Они планируют придать делу резонанс, следует из статьи на сайте The New York Times. «Близкие Грайнер следовали стратегии молчания после ее задержания в России в феврале, надеясь избежать политизации дела. Теперь они усиливают общественное давление, отчасти направленное против президента Байдена», — следует из материала. На этой неделе сторонники спортсменки провели скоординированную публичную кампанию — выпустили толстовки с инициалами BG, запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом #WeAreBG в поддержку баскетболистки, пишут слова поддержки на кортах WNBA (Женская национальная баскетбольная лига — прим. ред.). Несколько игроков Лиги начали публично выступать за освобождение Грайнер. В частности, нападающая Seattle Storm Брианна Стюарт, также выступавшая за клуб УГМК. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бритни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня. Сторонники Грайнер также обращались за помощью к Байдену.

Сторонники задержанной за контрабанду наркотиков в аэропорту баскетболистки Бритни Грайнер выбрали новую стратегию, чтобы вернуть спортсменку домой. Они планируют придать делу резонанс, следует из статьи на сайте The New York Times. «Близкие Грайнер следовали стратегии молчания после ее задержания в России в феврале, надеясь избежать политизации дела. Теперь они усиливают общественное давление, отчасти направленное против президента Байдена», — следует из материала. На этой неделе сторонники спортсменки провели скоординированную публичную кампанию — выпустили толстовки с инициалами BG, запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом #WeAreBG в поддержку баскетболистки, пишут слова поддержки на кортах WNBA (Женская национальная баскетбольная лига — прим. ред.). Несколько игроков Лиги начали публично выступать за освобождение Грайнер. В частности, нападающая Seattle Storm Брианна Стюарт, также выступавшая за клуб УГМК. Баскетболистку УГМК (Екатеринбург), двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной США Бритни Грайнер задержали за контрабанду наркотиков в Москве. Против спортсменки завели уголовное дело 5 марта, после чего суд продлил арест баскетболистки до 18 июня. Сторонники Грайнер также обращались за помощью к Байдену.