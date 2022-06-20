Тагильчане жалуются на дорожные ямы, мешающие въезду во двор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила пожаловались на состояние дороги и ямы при въезде во двор на улице Энтузиастов, 72. Об этом рассказал очевидец.

«Мы давно уже мечтаем о визите какого-нибудь доброго „дорожного волшебника“. Вся дорога у нас во дворе нуждается в срочном капитальном ремонте. Она в таком ужасном состоянии, что заставит поседеть любого, даже самого заядлого водителя», — поделился очевидец с сообществом «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам тагильчан, к дому подъехать возможно не на каждой машине: «Автомобили цепляют дном все кочки и ямы». На кадрах показан размер дорожных ям, в некоторые из них помещается ступня человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила и в управляющую компанию «ЖКУ», к которой относится дом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области автомобиль провалился под асфальт. Также агентство рассказывало о девушке из Екатеринбурга, которая попала в яму при переезде через трамвайные рельсы.