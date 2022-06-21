Россия — ответственная страна, которая выполняет обязательства по поставкам продовольствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Главные козыри России против санкций Запада — энергия и продовольствие. Такого мнения придерживается директор Управления экономики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

«Россия всегда показывала себя надежным партнером и партнером по поставкам, и теперь контратака — крайняя мера. В условиях санкций поставки российского газа в Европу в мае также выросли на 30%», — отметил он в беседе с китайским порталом «Гуаньча».

Он также назвал Россию «ответственной» страной, которая всегда выполняет обязательства по поставкам продовольствия. «Однако Россия также заявила, что сначала будет снабжать Африку и Ближний Восток», — дополнил Полин.

Причиной мирового кризиса, по его словам, являются не действия президента РФ Владимира Путина, как считают западные страны, а в первую очередь — антироссийские санкции. Ведь именно они нарушили цепочку поставок — отсюда и причины высокой мировой инфляции.

Кроме того, международная валютная система подошла к переломному моменту, передает его слова Nation News. Причиной стало возникновение «газового рубля», дополняет «Федеральное агентство новостей». Теперь недружественные страны оплачивают энергоресурсы рублями, и это, по его мнению, повлияло на мировую экономику.

Жесткие санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства из-за начала специальной операции на Украине. Российская сторона спасает мирных жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов. Санкции направлены на «отмену» России, отмечал российский лидер, а также на запрет ее культуры и ее роли в важнейших мировых событиях.

В итоге антироссийские санкции сыграли в первую очередь против западных стран. Так, в США зафиксирован огромный рост инфляции, а в Европе растут цены на энергоносители и продукты.

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