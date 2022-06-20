Bloomberg: новое решение России усугубило кризис в Европе

20 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Поставки газа в Европу могут сократиться еще жестче на фоне ежегодных ремонтных работ трубопровода, сообщает Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Компания «Газпром» снова решила ужесточить контроль над поставками газа в Европу и не стала бронировать мощности для транзита газа через Украину. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные Regional Booking Platform (RBP). «Российская компания „Газпром“ решила не резервировать дополнительное пространство для доставки газа в Европу по украинским трубопроводам на июль на аукционе в понедельник», — пишет Bloomberg. Сокращение поставок со стороны России вызвало рост цен на газ и усилило давление на страны-члены ЕС, которые и так борются с растущей инфляцией, уточняет издание. Ранее «Газпром» сообщал, что ограничит поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за технических неисправностей двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens. Германия назвала это решение «политически мотивированным». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания «Газпром» снова решила ужесточить контроль над поставками газа в Европу и не стала бронировать мощности для транзита газа через Украину. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на данные Regional Booking Platform (RBP). «Российская компания „Газпром“ решила не резервировать дополнительное пространство для доставки газа в Европу по украинским трубопроводам на июль на аукционе в понедельник», — пишет Bloomberg. Сокращение поставок со стороны России вызвало рост цен на газ и усилило давление на страны-члены ЕС, которые и так борются с растущей инфляцией, уточняет издание. Ранее «Газпром» сообщал, что ограничит поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из-за технических неисправностей двигателей, а также задержек в работе немецкой компании Siemens. Германия назвала это решение «политически мотивированным».