20 июня 2022
19 июня 2022
18 июня 2022

В Ноябрьске силовики поймали подростка-наркоторговца

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция изъяла наркотики у подростка Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники правоохранительных органов поймали подростка во время сбыта наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР.

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, 14 июня 2022 года оборудовал тайник с наркотическим средством, а также с целью последующего сбыта имел при себе наркотическое средство в крупном размере. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба добавляет, что полиции изъяла наркотическое средство у подростка при личном досмотре. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также предпринимаются меры для установления полного круга виновных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей Ноябрьска пригласили к себе несовершеннолетних девушек и предложили им употребить наркотики. За это мужчинам светит до 15 лет лишения свободы.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники правоохранительных органов поймали подростка во время сбыта наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР. «По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, 14 июня 2022 года оборудовал тайник с наркотическим средством, а также с целью последующего сбыта имел при себе наркотическое средство в крупном размере. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. Также пресс-служба добавляет, что полиции изъяла наркотическое средство у подростка при личном досмотре. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также предпринимаются меры для установления полного круга виновных лиц. Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей Ноябрьска пригласили к себе несовершеннолетних девушек и предложили им употребить наркотики. За это мужчинам светит до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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