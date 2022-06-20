В Ноябрьске силовики поймали подростка-наркоторговца

Полиция изъяла наркотики у подростка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники правоохранительных органов поймали подростка во время сбыта наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР.

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, 14 июня 2022 года оборудовал тайник с наркотическим средством, а также с целью последующего сбыта имел при себе наркотическое средство в крупном размере. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба добавляет, что полиции изъяла наркотическое средство у подростка при личном досмотре. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также предпринимаются меры для установления полного круга виновных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей Ноябрьска пригласили к себе несовершеннолетних девушек и предложили им употребить наркотики. За это мужчинам светит до 15 лет лишения свободы.