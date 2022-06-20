В Херсонской области определили дату референдума о вхождении в РФ

21 июня 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ состоится осенью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». По его словам, более конкретные сроки пока не определены. Ранее депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Николай Новичков в беседе с URA.RU предположил, что Референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России могут пройти в сентябре 2022 года. Херсонская область была взята под контроль 15 марта в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с ней под контроль Вооруженных сил РФ перешла и значительная часть Запорожской области. Ранее Стремоусов заявлял, что для проведения референдума о присоединении к России в Херсонской области необходимо создать экономическую и социальную базу, чтобы люди увидели разницу между Украиной и РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень», — рассказал он в беседе с РИА «Новости». По его словам, более конкретные сроки пока не определены. Ранее депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Николай Новичков в беседе с URA.RU предположил, что Референдумы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области в состав России могут пройти в сентябре 2022 года. Херсонская область была взята под контроль 15 марта в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с ней под контроль Вооруженных сил РФ перешла и значительная часть Запорожской области. Ранее Стремоусов заявлял, что для проведения референдума о присоединении к России в Херсонской области необходимо создать экономическую и социальную базу, чтобы люди увидели разницу между Украиной и РФ.