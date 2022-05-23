В Херсонской области русский язык станет государственным

24 мая 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Обучение в школах и вузах Херсонской области будет проходить на русском языке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от боевиков Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. В Херсоне уже заработали российское телевидение и радио. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать паспорта РФ.

Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от боевиков Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». Он добавил, что обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. В мае местные власти заявили о желании региона войти в состав России. В Херсоне уже заработали российское телевидение и радио. С 1 мая регион начал смену официальной валюты на российский рубль. Стремоусов заявил, что жителям Херсонской области начнут выдавать паспорта РФ.