В Кургане подешевели квартиры

Больше всего квартиры подешевели в районах Кургана, удаленных от центра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за месяц средняя цена сделок купли-продажи вторичных квартир снизилась на 0,7%. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость».

«Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи курганских квартир в мае текущего года вновь продемонстрировала небольшую отрицательную динамику (-0,7%) и составляет 38,0 тыс. руб./кв. м. <…> Более ощутимую отрицательную динамику продемонстрировали ценовые показатели в окраинном ценовом поясе (Рябково, Энергетики, Западный, КСМ, Некрасова, Северный): стоимость квартир понизилась на 1,4%», — указано в сообщении.

В центре города стоимость квартир снизилась на 0,6%, а в Заозерном районе — 0,5%. По сравнению с апрелем 2022 года, больше всего в Кургане подешевели трехкомнатные квартиры. Их стоимость стала ниже на 0,9%. Представители компании отмечают, что изменение цен не превысило пределов статистической погрешности. По их мнению, это говорит о стабилизации рынка вторичной жилой недвижимости в городе.

Ранее стало известно, что, по данным сайта Restate, с начала года стоимость комнат в жилых домах Кургана выросла на 41 тыс. рублей. В мае появилась информация, что средняя стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца в Кургане выросла почти на 25 тыс. рублей.