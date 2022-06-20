Для Алексея Орлова это был первый экзамен за полтора года работы на посту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума единогласно приняла отчет мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о его работе в 2021 году. Для Орлова это было первое подобное испытание — в июне 2021-го он, назначенный исполняющим обязанности в декабре 2020-го, отчитывался во многом за своего предшественника Александра Высокинского (2018—2020 годы). А теперь получил возможность показать, чем лучше него.

Свой 20-минутный доклад Орлов начал с троллинга. Он поблагодарил депутатов за то, что, когда начал отстранять их от принятия решений в городе, они (привыкшие оказывать давление на Высокинского и администрацию) не стали ему мешать. В апреле 2021-го дума позволила Орлову перераспределять функционал между своими заместителями самостоятельно — без согласования с депутатами. «Считаю, что принятые решения безусловно положительно сказались на рабочем процессе», — отметил Орлов.

И перешел к цифрам, которые уже неоднократно озвучивались его подчиненными: снижение безработицы, рост средних доходов горожан (до 63 тысяч рублей), оборота крупных и средних организаций (на 34,6% — до 3,77 трлн рублей) и объема инвестиций (на 6,4% до 170,5 млрд). Также в 2021-м власти строили (четыре) и ремонтировали (две) школы, проводили благоустройство и ремонтировали дороги, следует из доклада Орлова.

После доклада Орлову задали два десятка заранее согласованных вопросов, не предполагавших сенсаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме того, он напомнил, что при нем разрешился конфликт между мэрией и застройщиками, достигший пика при Высокинском. Сравнивая Екатеринбург с другими российскими мегаполисами, Орлов обратил внимание на лидирующие места в России по товарообороту и зарплатам, объему инвестиций и вводу жилья.

Впервые за несколько лет отчет градоначальника не сопровождался даже минимальным сопротивлением депутатов, приучивших политтусовку к кулуарным торгам. Тем не менее политес он решил соблюсти, позвав накануне депутатов на закрытую встречу. Многие ее под разными предлогами проигнорировали. А те, кто пришли, запротоколировали несколько обещаний, данных Орловым авторитетным бизнесменам, представленным на рынке нестационарной торговли. И стали свидетелями, как фракция КПРФ попросила мэра остаться, чтобы что-то обсудить (детали пока держатся в тайне).

На 2021-й Орлов ставил себе девять задач. Как их удалось выполнить, он показал на слайдах Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

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