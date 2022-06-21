В Турции заговорили о выходе из НАТО

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Шествие
В Турции считают, что нет никаких плюсов нахождения государства в Альянсе Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

В Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Статья об этом вышла в турецкой газете Cumhuriyet.

«Нет единого удовлетворительного ответа на то, какое преимущество мы увидели за 70 лет! Турция должна закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Великого евразийского партнерства и нового мира. Способ сделать это — разорвать Турцией свои связи с НАТО», — отмечает издание.

Из минусов Турции в составе Альянса названо, что у США есть стратегия в отношении страны. Государство остается привязанным к Западу. Кроме того, Турция должна согласовывалась со Штатами свои шаги по некоторым важным вопросам. В случае исключения Турции из НАТО вероятная граница альянса будет проходить по линии Греция — Эгейское море — Крит — Южный Кипр — Израиль, и эти изменения в первую очередь ударят по планам Вашингтона, дополняет Pravda.Ru.

Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, дополняет «Федеральное агентство новостей».

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В Турции не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Статья об этом вышла в турецкой газете Cumhuriyet. «Нет единого удовлетворительного ответа на то, какое преимущество мы увидели за 70 лет! Турция должна закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Великого евразийского партнерства и нового мира. Способ сделать это — разорвать Турцией свои связи с НАТО», — отмечает издание. Из минусов Турции в составе Альянса названо, что у США есть стратегия в отношении страны. Государство остается привязанным к Западу. Кроме того, Турция должна согласовывалась со Штатами свои шаги по некоторым важным вопросам. В случае исключения Турции из НАТО вероятная граница альянса будет проходить по линии Греция — Эгейское море — Крит — Южный Кипр — Израиль, и эти изменения в первую очередь ударят по планам Вашингтона, дополняет Pravda.Ru. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, дополняет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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