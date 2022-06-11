Финляндия отказалась идти на ультиматум Турции ради НАТО

Финляндия отказалась выдавать людей, признанных в Турции террористами, ради вступления в НАТО, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Финляндские власти отказались выдавать людей, признанных в Турции участниками террористического движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, для того, чтобы вступить в НАТО. Об этом сообщает финляндская газета Ilta-Sanomat.

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», — сообщают авторы издания. По информации, полученной по запросу издания в Минюст страны, к началу июня Финляндия получила от Турции десять запросов об экстрадиции (выдаче лица, нарушившего законы государства — прим. URA.RU), семь из которых уже удовлетворили. Финляндия экстрадировала двух человек, но, судя по документам, за экстрадициями не было никаких признаков терроризма, пояснили в СМИ.

Ранее Турция из-за несогласия с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО выдвинула альянсу ультиматум из 10 пунктов. Среди прочего, Турция потребовала от стран пресечь любые попытки закрыть или открыть представительства запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также выдать участников запрещенного в Турции движения проповедника Гюлена.

Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширению Североатлантического альянса.