По словам Захаровой,Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транит грузов в Калининградскую область Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запрет со стороны Литвы на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область является проявлением враждебности, и в таких ситуациях диалог между двумя странами является бессмысленным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Литва должна понимать, что характеристика действий Вильнюса по транзиту в Калининград как враждебных значит, что сейчас уже не до разговоров», — говорит Захарова. Как отдельно отмечает представитель МИД России, Литва должна понимать серьезность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

«Это они [власти Литвы] ведут себя агрессивно, они вышли за пределы недружественных действий, хамских. вышли за пределы международного права. Они ведут себя агрессивно-враждебно и провокационно», — подытоживает она.

Ранее Литва оправдалась за блокаду Калининграда. По ее словам литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, запрет на железнодорожную поставку санкционных товаров из России в Калининградскую область через территорию Литвы — это решение Евросоюза.

Санкции против России ввели США, страны Евросоюза, Канада и другие государства в связи с началом специальной операции на Украине. Российская сторона помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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