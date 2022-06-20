Литва оправдалась за блокаду Калининграда

20 июня 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

В МИД Литвы объяснили блокаду Калининграда санкциями Евросоюза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запрет на железнодорожную поставку санкционных товаров из России в Калининградскую область через территорию Литвы — это решение Евросоюза. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. «Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву», — передает заявление Ландсбергиса издание Delfi (доступ к ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ). По его словам, Латвия консультируется по этому вопросу с Еврокомиссией и действует в соответствии «с ее вехами». Литва предупредила калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров из России 17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «беспрецедентным». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение, что блокаду можно снять, внеся поправки в санкционные пакеты ЕС. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Запрет на железнодорожную поставку санкционных товаров из России в Калининградскую область через территорию Литвы — это решение Евросоюза. Об этом заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. «Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву», — передает заявление Ландсбергиса издание Delfi (доступ к ресурсу ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством РФ). По его словам, Латвия консультируется по этому вопросу с Еврокомиссией и действует в соответствии «с ее вехами». Литва предупредила калининградскую железную дорогу о прекращении транзита санкционных товаров из России 17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «беспрецедентным». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение, что блокаду можно снять, внеся поправки в санкционные пакеты ЕС.