В Кургане выступит любимая группа Путина

На День города в Кургане пройдет концерт группы «Любэ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День города, посвященного 343-летию Кургана, пройдет концерт группы «Любэ». На выступление известного коллектива потратят четыре миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Предмет договора: оказание услуг по организации концертного выступления музыкальной группа „Любэ“ к празднованию Дня города 20 августа 2022 года. Цена договора: 4 000 000 рублей. Заказчик: „Курганское театрально-концертное объединение“», — говорится в закупке. Ранее группа «Любэ» уже была хэдлайнером праздника в 2019 году.

URA.RU писало о том, что в Кургана на День России прошел концерт Кубанского казачьего хора. За выступление известного коллектива курганские благотворители заплатили около четырех миллионов рублей. В селе Частоозерье Курганской области на языческом фестивале с концертом выступит рок-группа «Кипелов». Организатор мероприятия мясокомбинат «Велес».