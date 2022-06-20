20 июня 2022

В Кургане выступит любимая группа Путина

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День города. Курган, расторгуев николай, группа любэ
На День города в Кургане пройдет концерт группы «Любэ» Фото:

В День города, посвященного 343-летию Кургана, пройдет концерт группы «Любэ». На выступление известного коллектива потратят четыре миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Предмет договора: оказание услуг по организации концертного выступления музыкальной группа „Любэ“ к празднованию Дня города 20 августа 2022 года. Цена договора: 4 000 000 рублей. Заказчик: „Курганское театрально-концертное объединение“», — говорится в закупке. Ранее группа «Любэ» уже была хэдлайнером праздника в 2019 году.

URA.RU писало о том, что в Кургана на День России прошел концерт Кубанского казачьего хора. За выступление известного коллектива курганские благотворители заплатили около четырех миллионов рублей. В селе Частоозерье Курганской области на языческом фестивале с концертом выступит рок-группа «Кипелов». Организатор мероприятия мясокомбинат «Велес».

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В День города, посвященного 343-летию Кургана, пройдет концерт группы «Любэ». На выступление известного коллектива потратят четыре миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. «Предмет договора: оказание услуг по организации концертного выступления музыкальной группа „Любэ“ к празднованию Дня города 20 августа 2022 года. Цена договора: 4 000 000 рублей. Заказчик: „Курганское театрально-концертное объединение“», — говорится в закупке. Ранее группа «Любэ» уже была хэдлайнером праздника в 2019 году. URA.RU писало о том, что в Кургана на День России прошел концерт Кубанского казачьего хора. За выступление известного коллектива курганские благотворители заплатили около четырех миллионов рублей. В селе Частоозерье Курганской области на языческом фестивале с концертом выступит рок-группа «Кипелов». Организатор мероприятия мясокомбинат «Велес».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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