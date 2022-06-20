Екатеринбург получил новые трамваи

В Екатеринбург доставили первые три трамвая модели «Львенок» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбург доставили первые три трамвая модели «Львенок». Общественный транспорт будет ходить в Верхнюю Пышму. Информация появилась в telegram-канале губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«В Екатеринбург прибыли первые три трамвая модели „Львенок“, которые будут ходить по ветке в Верхнюю Пышму. Пока „львята“ запакованы, принимать их будут во второй половине дня. Мало кто верил, что мы запустим ветку в этом году, а мы смогли!», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что протяженность ветки Екатеринбург-Верхняя Пышма составит пять с половиной километров в двухпутном исчислении. Она, предположительно, будет обслуживать около 11 тысяч человек. Время в пути займет не более 30 минут. Регулярное трамвайное сообщение планировали запустить к началу 2022 года.