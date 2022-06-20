20 июня 2022

Рабочих бунтующего свердловского завода обманули с зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники «Уральского компрессорного завода», устроившие бунт, так и не получили зарплату Фото:

Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, не рассчиталось с работниками вопреки обещаниям. По данным URA.RU, начисление заработной платы должно было произойти 15 июня.

«С момента начала забастовок ничего не изменилось. Зарплату никому так и не выплатили, на связь руководители не выходят. Люди просто увольняются, даже те, кто работали на предприятии несколько лет», — рассказал URA.RU начальник одного из цехов.

По словам источника, близкого к предприятию, причиной задержки зарплаты являются многочисленные долги по налогам и перед поставщиками. Согласно данным, опубликованным в картотеке арбитражного суда, за последний месяц в адрес УКЗ были направлены десятки исков на общую сумму свыше 140 млн рублей.

Выяснить официальную позицию завода пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, завод задолжал около 13,4 миллиона рублей 316 работникам предприятия. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. При этом сотрудники УКЗ отмечают, что руководство задерживает выплаты с октября 2021 года.

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Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, не рассчиталось с работниками вопреки обещаниям. По данным URA.RU, начисление заработной платы должно было произойти 15 июня. «С момента начала забастовок ничего не изменилось. Зарплату никому так и не выплатили, на связь руководители не выходят. Люди просто увольняются, даже те, кто работали на предприятии несколько лет», — рассказал URA.RU начальник одного из цехов. По словам источника, близкого к предприятию, причиной задержки зарплаты являются многочисленные долги по налогам и перед поставщиками. Согласно данным, опубликованным в картотеке арбитражного суда, за последний месяц в адрес УКЗ были направлены десятки исков на общую сумму свыше 140 млн рублей. Выяснить официальную позицию завода пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, завод задолжал около 13,4 миллиона рублей 316 работникам предприятия. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. При этом сотрудники УКЗ отмечают, что руководство задерживает выплаты с октября 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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