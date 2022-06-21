Курс доллара рухнул ниже 55 рублей

На 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За 7 последних лет — с 2015 года — курс доллара составил менее 55 рублей. Такие данные приводит Московская биржа.

Судя по информации на официальном сайте организации, на 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек. Аналогичное падение курса валюты произошло днем ранее — 20 июня. Тогда доллар США оказался на отметке 55,59 рубля. Таким образом, за сутки произошло снижение на 61 копейку

Курсы валют падают уже более месяца. А рубль, в свою очередь, продолжает укрепляться и будет делать это в ближайшем будущем, пишет RT. При этом оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар США, добавляет MK.RU.