Курс доллара рухнул ниже 55 рублей

На 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек
За 7 последних лет — с 2015 года — курс доллара составил менее 55 рублей. Такие данные приводит Московская биржа.
Судя по информации на официальном сайте организации, на 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек. Аналогичное падение курса валюты произошло днем ранее — 20 июня. Тогда доллар США оказался на отметке 55,59 рубля. Таким образом, за сутки произошло снижение на 61 копейку
Курсы валют падают уже более месяца. А рубль, в свою очередь, продолжает укрепляться и будет делать это в ближайшем будущем, пишет RT. При этом оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар США, добавляет
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