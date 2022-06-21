Курс доллара рухнул ниже 55 рублей

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На 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек Фото:

За 7 последних лет — с 2015 года — курс доллара составил менее 55 рублей. Такие данные приводит Московская биржа.

Судя по информации на официальном сайте организации, на 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек. Аналогичное падение курса валюты произошло днем ранее — 20 июня. Тогда доллар США оказался на отметке 55,59 рубля. Таким образом, за сутки произошло снижение на 61 копейку

Курсы валют падают уже более месяца. А рубль, в свою очередь, продолжает укрепляться и будет делать это в ближайшем будущем, пишет RT. При этом оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар США, добавляет MK.RU.

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За 7 последних лет — с 2015 года — курс доллара составил менее 55 рублей. Такие данные приводит Московская биржа. Судя по информации на официальном сайте организации, на 21 июня доллар США торгуется по 54 рубля и 98 копеек. Аналогичное падение курса валюты произошло днем ранее — 20 июня. Тогда доллар США оказался на отметке 55,59 рубля. Таким образом, за сутки произошло снижение на 61 копейку Курсы валют падают уже более месяца. А рубль, в свою очередь, продолжает укрепляться и будет делать это в ближайшем будущем, пишет RT. При этом оптимальным курсом является 70-80 рублей за доллар США, добавляет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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