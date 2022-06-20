Владимир Фомин был награжден орденом мужества посмертно Фото: Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родные и близкие в поселке Рефтинский (Свердловская область) простились с казаком Владимиром Фоминым, который погиб во время исполнения служебных обязанностей в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил атаман Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска, казачий полковник Александр Филипов.

«20 июня 2022 мы проводили нашего брата казака Владимира Фомина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в спецоперации на Украине. Владимир был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище. Указом правительства Российской Федерации награжден орденом мужества посмертно», — рассказал он.

Гражданская панихида прошла на Аллее славы. Проститься со своим товарищем пришли казаки оренбургского войска во главе с атаманом ОВКО, родные, друзья, командиры войсковой части ВДВ в составе которой проходил службу Владимир, все неравнодушные к утрате. Затем траурная колонна прошла по главным улицам поселка. Погребальный обряд прошел по православным канонам. Отпевание Владимира Фомина состоялось на территории часовни, которую он построил при жизни.

Фомин был удостоен медали Российского казачества «За государственную службу», наградного креста «За заслуги перед казачеством России» 3 степени, юбилейной медали Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года», высшего знака отличия Оренбургского войскового казачьего общества — войсковой крест «Казачья доблесть» 1 степени.

Члены среднеуральского отдельского казачьего общества «Оренбургского войскового казачьего общества» отправились в Донбасс для участия в спецоперации сразу после того, как вступились за свердловского губернатора Евгения Куйвашева в заочном споре с телеведущим Владимиром Соловьевым. В одной из своих передач он назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты.

Проститься со своим товарищем пришли казаки оренбургского войска во главе с атаманом ОВКО, родные, друзья Фото: Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества»

Владимир Фомин был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище Фото: Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества»

Погребальный обряд прошел по православным канонам Фото: Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества»

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