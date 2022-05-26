Казаки, ответившие Соловьеву в споре с Куйвашевым, едут в Донбасс. Видео

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Поезд с казаками отправился 26 мая в 4:50 по уральскому времени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Члены среднеуральского отдельского казачьего общества «Оренбургского войскового казачьего общества», которые вступились за свердловского губернатора Евгения Куйвашева в заочном споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, едут на Донбасс для участия в спецоперации. Об этом URA.RU сообщил атаман отдела, казачий полковник Александр Филипов.

«Казакам впервые удалось подписать контракт и пойти на службу слаженным отрядом. Они будут служить отдельной группой в составе воздушно-десантного парашютного полка Ивановской дивизии. Это дает им преимущество, как слаженной группе. Эти же ребята в 2014 году принимали участие в защите Донбасса. Они профессионалы своего дела. В течение двух недель 50 человек проходили подготовку слаживания», — рассказал он.

По словам Филипова, 25 мая батюшка благословил отряд добровольцев казачества, которые решились отправиться на помощь в спецоперации. Поезд с казаками отправился 26 мая в 4:50 по уральскому времени. Казачество и все добровольцы отряда поблагодарили социального партнера за помощь в приобретении экипировки, медикаментов и всего необходимого.

Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны.

Казачий полковник Александр Филипов (на фото) поблагодарил социального партнера за помощь в приобретении экипировки, медикаментов и всего необходимого.
Фото:
Казаки уезжают на Донбасс. Екатеринбург
На Донбасс 26 мая отправились 50 казаков
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Члены среднеуральского отдельского казачьего общества «Оренбургского войскового казачьего общества», которые вступились за свердловского губернатора Евгения Куйвашева в заочном споре с телеведущим Владимиром Соловьевым, едут на Донбасс для участия в спецоперации. Об этом URA.RU сообщил атаман отдела, казачий полковник Александр Филипов. «Казакам впервые удалось подписать контракт и пойти на службу слаженным отрядом. Они будут служить отдельной группой в составе воздушно-десантного парашютного полка Ивановской дивизии. Это дает им преимущество, как слаженной группе. Эти же ребята в 2014 году принимали участие в защите Донбасса. Они профессионалы своего дела. В течение двух недель 50 человек проходили подготовку слаживания», — рассказал он. По словам Филипова, 25 мая батюшка благословил отряд добровольцев казачества, которые решились отправиться на помощь в спецоперации. Поезд с казаками отправился 26 мая в 4:50 по уральскому времени. Казачество и все добровольцы отряда поблагодарили социального партнера за помощь в приобретении экипировки, медикаментов и всего необходимого. Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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