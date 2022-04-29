Свердловским казакам стало обидно от слов Соловьева. Видео

30 апреля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Казаки записали видеообращение, в котором поддержали губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга В поддержку губернатора Евгения Куйвашева выступил среднеуральский отдел Оренбургского казачьего общества. Казаки записали видеообращение, в котором признались, что им глубоко обидно слышать от настоящего патриота слова, порочащие Урал. Видео прислали в редакцию URA.RU. «Казакам до глубины души обидно и больно слышать от уважаемого нами государственника, настоящего патриота, известного журналиста и общественника, Владимира Рудольфовича, слова порочащие честь и достоинство жителей Урал и лично избранного главу региона Куйвашева Евгения Владимировича. С ответственностью заявляем, что Урал — опорный край державы и здесь нет места предателям, трусам и изменникам», — говорится в обращении. Казаки призывают объединяться в эти трудные времена, а не враждовать, особенно на высшем уровне. «Казак казаку брат, друг, товарищ», — добавляют представители общины. Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны. С телеведущим прямо согласился лидер свердловской рок-группы Вадим Самойлов. Он сказал, что в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция», — добавил музыкант. Также слова Соловьева поддержал блогер Юрий Подоляка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В поддержку губернатора Евгения Куйвашева выступил среднеуральский отдел Оренбургского казачьего общества. Казаки записали видеообращение, в котором признались, что им глубоко обидно слышать от настоящего патриота слова, порочащие Урал. Видео прислали в редакцию URA.RU. «Казакам до глубины души обидно и больно слышать от уважаемого нами государственника, настоящего патриота, известного журналиста и общественника, Владимира Рудольфовича, слова порочащие честь и достоинство жителей Урал и лично избранного главу региона Куйвашева Евгения Владимировича. С ответственностью заявляем, что Урал — опорный край державы и здесь нет места предателям, трусам и изменникам», — говорится в обращении. Казаки призывают объединяться в эти трудные времена, а не враждовать, особенно на высшем уровне. «Казак казаку брат, друг, товарищ», — добавляют представители общины. Телеведущий Владимир Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург центром мерзопакостной либероты. В спор с ним вступили многие известные свердловчане, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, представители азербайджанской диаспоры, шансонье Александр Новиков. Они попросили Соловьева быть поаккуратнее с выражениями и напомнили, что регион делает очень много для страны. С телеведущим прямо согласился лидер свердловской рок-группы Вадим Самойлов. Он сказал, что в уральской столице действительно преобладают либеральные настроения. «А в Ельцин Центре даже не преобладание, а чисто однобокая позиция», — добавил музыкант. Также слова Соловьева поддержал блогер Юрий Подоляка.