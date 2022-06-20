Звезды кикбоксинга сразятся на турнире в Екатеринбурге

Топовые кикбоксеры России встретятся 15 июля в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Топовые кикбоксеры России встретятся 15 июля в Екатеринбурге на профессиональном турнире RCC Fair Fight 18. Главным событием вечера станет Гран-при в весовой категории до 65 кг, где разыграют первый чемпионский пояс. Об этом URA.RU сообщили в Академии единоборств РМК.

«15 июля в Екатеринбурге состоится профессиональный турнир RCC Fair Fight 18. Ключевым событием шоу станет Гран-при в весовой категории до 65 кг, где разыграют первый пояс чемпиона организации в формате четверки. Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК», — сказано в сообщении.

За вакантный титул и статус первого чемпиона RCC Fair Fight в полулегком весе сойдутся Кямран Набати из Махачкалы, Кирилл Хомутов из Кемерово, Тамерлан Баширов из Грозного и Вацлав Сивак из Чехии. Ранее URA.RU писало, что на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится бой Магомеда Курбанова против Патрика Тейшейры, который возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Встреча отложилась на полгода из-за того, что в день боя Курбанову стало плохо и у него поднялась температура.