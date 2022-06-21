Мэр вывел из бюджета более трех миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Кленовского сельского поселения (Свердловская область) Александр Матвеев переводил бюджетные деньги на расчетный счет своей жены Ксении Власовой. По документам, деньги переводились на выполнение различных работ, но, по факту, эти работы не выполнялись. В отношении Матвеева возбуждено уголовное дело и готовится обвинительное постановление. Об этом URA.RU сообщил источник в УФСБ по Свердловской области.

«Матвеев заключил с Власовой договоры на общую сумму не менее 3 238 103,54 рубля на выполнение работ, зная, что работы выполнены не будут. Матвеев, имея доступ к управлению расчетным счетом, открытым на ИП Власову, в дальнейшем выводил деньги на ее карты, которыми затем сам и пользовался», — рассказал инсайдер.

В личных целях Матвеев обналичил 2 967 000 рублей, а также купил товаров на 271 103 рубля. По словам источника агентства, в июле обвинительное постановление направят в суд. Прокуратура признала, что Матвеев нанес особо крупный ущерб Кленовскому сельскому поселению Нижнесергинского муниципального района. Делом также активно занимается УФСБ в Первоуральске.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области корреспонденту URA.RU уточнили, что к ним такое дело не поступало. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области пояснили, что подготовкой обвинительного постановления занимаются следственные органы.

Следствие по делу длится уже третий год. Ранее правоохранители искали потерпевшую сторону. «Теперь они взялись за думу, чтобы в деле была потерпевшая сторона, которой нанесен ущерб. Но никакого ущерба нет ни территории, ни бюджету», — рассказывал URA.RU председатель местной думы Борис Крохалев.

Материалы уголовного дела Фото: источник URA.RU

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