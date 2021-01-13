В свердловском УФСБ заинтересовались главой поселка

Свердловское УФСБ заинтересовалось руководителем одного из местных поселков. Об этом агентству URA.RU сообщил депутат Кленовского сельского поселения, расположенного в Нижнесергинском районе.
В отношении главы Кленовского сельского поселения Александра Матвеева возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) больше двух лет назад. «Речь идет об освоении бюджетных денег на благоустройство и строительство дорог. Якобы деньги проводились через ИП супруги Матвеева, а работы проводились муниципальными службами», — рассказал инсайдер агентства. В разработке Матвеева участвовали сотрудники регионального УФСБ.
По словам председателя местной думы Бориса Крохалева ситуация обострилась в конце декабря 2020 года. «Следователь из Первоуральска по телефону приглашал приехать и подписать документы о признании потерпевшей стороной. Потом с этими бумагами приехал оперативник ФСБ. Я написал, что пострадавшей стороной себя не считаю, расписался и отдал ему», — сообщил председатель думы.
Крохалев добавил, что следствие по делу тянется уже третий год, но конкретного обвинения главе поселения предъявить не могут. «Теперь они взялись за думу, чтобы в деле была потерпевшая сторона, которой нанесен ущерб. Но никакого ущерба нет ни территории, ни бюджету», — резюмировал председатель думы.
В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментариев по этому делу. В управлении ФСБ по Свердловской области отказались от комментариев.
Ранее URA.RU писало о похожей схеме, связанной с бюджетными деньгами. Главу Кировского района Екатеринбурга задержали 12 ноября сотрудники ФСБ. Александру Лошакову вменили вывод денег на благоустройство через фирмы приближенных. На деле работы выполняли сотрудники Кировского ДЭУ.
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