Сотни екатеринбуржцев почтят память погибших на войне

В Екатеринбурге стартует памятная акция «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге стартует памятная акция «Свеча памяти». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«21 июня в Екатеринбурге состоится Всероссийская гражданская акция „Свеча памяти“. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проводится в целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стартовала памятная акция «Одесская Хатынь». Горожане вспоминают людей, погибших в результате поджога нацистами Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Горожане принесли цветы и зажгли свечи.

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство пророссийски настроенных жителей. В ту весну в городе сформировалось народное движение, готовое противостоять радикальным националистам. Противники Евромайдана проводили бессрочный митинг на Куликовом поле, разбив там палаточный лагерь. Перед футбольным матчем в город нахлынули фанаты, а с ними националисты. В центре города начались беспорядки. Часть антимайдановцев вынуждена была укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, «снимали» снайперы или добивали на земле ногами. Тогда погибли 42 человека, а еще шестеро были убиты на улицах. 2 мая вошло в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине.

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