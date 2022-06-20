В Перми подорожал многомиллиардный транспортный проект

Трамвайный парк Перми должен обновиться полностью Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Масштабный проект по модернизации трамвайного хозяйства в Перми стал дороже. Если в феврале власти говорили о сумме в 15,5 млрд рублей, то сегодня стоимость работ составляет 16,1 млрд. Для реализации задачи власти готовятся заключить концессионное соглашение с федеральным оператором. Такую информацию озвучил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, выступая перед депутатами городской думы.

«Общая стоимость концессионного соглашения 16,1 млрд рублей. Есть несколько источников финансирования: средства федерального бюджета — 4,3 млрд рублей, софинансирование из регионального и муниципального бюджетов — около 240 млн из краевого и 48 из городского. Кроме этого, предусмотрено заемное финансирование инвестора из Фонда национального благосостояния и корпорации ВЭБ.РФ», — сообщил Путин.

Проект модернизации рассчитан на 2022—2025 годы. За это время планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей и закупить новые вагоны. Сам срок действия соглашения, во время которого трамвайное хозяйство города будет управляться концессионером, составит 25 лет. За это время бюджеты края и города должны будут вернуть порядка 21 млрд рублей, озвучил начальник департамента транспорта. По его словам, обязательства распределяются пополам.

Отвечая на вопросы депутатов, Путин отметил, что благодаря реализации проекта весь парк трамваев будет соответствовать требованиям, тогда как сейчас около половины вагонов вышли за пределы сроков эксплуатации. Закуплено будет 44 новых трамвая. Кроме этого, после ремонта путей будет снято ограничение скорости, которое действует сейчас на некоторых участках.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти решили отдать трамваи и трамвайные пути Перми частной компании по концессионному соглашению. Это будет проходить в рамках федерального проекта по развитию электрического транспорта. Тогда проект оценивали в 15,5 млрд рублей.

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