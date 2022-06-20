В Перми новым трамвайным веткам мешают глобальные проекты

Отказ от развития трамвайного движения в Перми связан с реализацией других проектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Строительство новых трамвайных путей в Перми не планируется в ближайшее время. Это не предусмотрено и концессионным соглашением, в рамках которого власти намерены масштабно модернизировать систему городского электрического транспорта. Как пояснил на заседании комитета Пермской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин, развитию мешают планы по другим крупным дорожным объектам.

«Согласно Генплану у нас две перспективные ветки — в микрорайоны Парковый и Садовый, но они не включены в соглашение, так как по условиям его мы должны начать строительство в этом году. К сожалению, чтобы начать ветку на Парковый, нам нужно решить вопрос с тоннелем под Транссибирской магистралью, а для того, чтобы строить ветку на Садовый — закончить вторую очередь моста через Егошиху», — рассказал Путин. По его словам, понимания по срокам реализации этих проектов пока нет. Значит и говорить о новых трамвайных путях рано.

Строительство тоннеля под Транссибом началось только этим летом, завершить работы должны в 2024 году, говорили в краевом правительстве. О планах возведения второй очереди переправы через Егошиху не сообщалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что Путин доложил депутатам о подготовке концессионного соглашения с федеральным оператором, в рамках которого будет проведена глобальная реконструкция трамвайных путей и закупка новых вагонов. Стоимость проекта с февраля подрожала с 15,5 до 16,1 млрд рублей.

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