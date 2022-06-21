Украинские резервисты сдались без боя под Северодонецком

21 июня 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Резервисты не оказывали сопротивления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девять украинских военнообязанных резерва сдались без боя и не оказали сопротивления в пригороде Северодонецка. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». « Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались под Сиротино. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014 года была расквартирована в Луганске, а затем — в Харькове», — говорится в сообщении. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля — после эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Основная цель — спасти мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов и украинской армии. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе происходит зачистка. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что некоторые украинские солдаты, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Девять украинских военнообязанных резерва сдались без боя и не оказали сопротивления в пригороде Северодонецка. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». « Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались под Сиротино. По словам пленных, их мобилизовали в мае в воинскую часть номер 3035, которая до 2014 года была расквартирована в Луганске, а затем — в Харькове», — говорится в сообщении. Россия проводит вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля — после эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Основная цель — спасти мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов и украинской армии. В ходе спецоперации Вооруженные силы РФ заблокировали около 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке, в самом городе происходит зачистка. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что некоторые украинские солдаты, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.