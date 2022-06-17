Украинские военные на «Азоте» начали сдаваться

17 июня 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

ВСУ приняли правильное решение, прокомментировал Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые военнослужащие украинской армии, которые находятся на комбинате «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В ходе проведения специальной операции на территории предприятия „Азот“ в городе Северодонецке некоторые украинские военные приняли правильное решение. Они начали сдаваться в плен», — сказал он в беседе с Луганским информационным центром. Сколько всего украинских военных на комбинате, пока не разглашается. Это сделано, чтобы защитить ВСУ от зверств киевского режима. «Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды (основная цель которых — предотвращение бегства и отступления войск, — прим. ред.) на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», — пояснил он. Ранее Марочко заявлял, что украинские военные на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, пишет RT. Националисты также начали использовать инфраструктуру предприятия в своих целях, передает Nation News. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Некоторые военнослужащие украинской армии, которые находятся на комбинате «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В ходе проведения специальной операции на территории предприятия „Азот“ в городе Северодонецке некоторые украинские военные приняли правильное решение. Они начали сдаваться в плен», — сказал он в беседе с Луганским информационным центром. Сколько всего украинских военных на комбинате, пока не разглашается. Это сделано, чтобы защитить ВСУ от зверств киевского режима. «Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды (основная цель которых — предотвращение бегства и отступления войск, — прим. ред.) на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», — пояснил он. Ранее Марочко заявлял, что украинские военные на заводе «Азот» прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, пишет RT. Националисты также начали использовать инфраструктуру предприятия в своих целях, передает Nation News. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.