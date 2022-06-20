20 июня 2022

В ЯНАО бушуют лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, дым, последствия пожара, лес в дыму, муравейнк
В Красноселькупском и Надымском районе бушуют пожары Фото:

В ЯНАО действует 3 природных пожара общей площадью 87 гектаров. Как сообщает окружной департамент природы, на тушении пожаров задействовано 67 сотрудников «Ямалспаса».

«По состоянию на 12.00 21 июня на территории ЯНАО действует 3 природных пожара на общей площади 97 гектаров, в том числе локализован 1 на общей площади 35 га», — говорится в сообщении. Большая часть пожаров зафиксирована в Красноселькупском районе и один в Ныдымском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили жителей ЯНАО о возникновении пожаров из-за аномальной жары. Синоптики прогнозировали, что каждый день рабочей недели в районах округа прогнозируются грозы, а температура воздуха не опуститься ниже +23 градусов.

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В ЯНАО действует 3 природных пожара общей площадью 87 гектаров. Как сообщает окружной департамент природы, на тушении пожаров задействовано 67 сотрудников «Ямалспаса». «По состоянию на 12.00 21 июня на территории ЯНАО действует 3 природных пожара на общей площади 97 гектаров, в том числе локализован 1 на общей площади 35 га», — говорится в сообщении. Большая часть пожаров зафиксирована в Красноселькупском районе и один в Ныдымском районе. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили жителей ЯНАО о возникновении пожаров из-за аномальной жары. Синоптики прогнозировали, что каждый день рабочей недели в районах округа прогнозируются грозы, а температура воздуха не опуститься ниже +23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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