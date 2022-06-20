В ЯНАО бушуют лесные пожары

В Красноселькупском и Надымском районе бушуют пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО действует 3 природных пожара общей площадью 87 гектаров. Как сообщает окружной департамент природы, на тушении пожаров задействовано 67 сотрудников «Ямалспаса».

«По состоянию на 12.00 21 июня на территории ЯНАО действует 3 природных пожара на общей площади 97 гектаров, в том числе локализован 1 на общей площади 35 га», — говорится в сообщении. Большая часть пожаров зафиксирована в Красноселькупском районе и один в Ныдымском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили жителей ЯНАО о возникновении пожаров из-за аномальной жары. Синоптики прогнозировали, что каждый день рабочей недели в районах округа прогнозируются грозы, а температура воздуха не опуститься ниже +23 градусов.