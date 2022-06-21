Клава Кока показала травмы после выступления. Скрин

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока показала свои израненные руки Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала свои израненные руки. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

«Перчатки из латекса — дело тонкое», — Кока подписала фотографию, которую выложила в сторис.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой артистки. До этого певица шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала свои израненные руки. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). «Перчатки из латекса — дело тонкое», — Кока подписала фотографию, которую выложила в сторис. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой артистки. До этого певица шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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