Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала свои израненные руки. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).
«Перчатки из латекса — дело тонкое», — Кока подписала фотографию, которую выложила в сторис.
Ранее URA.RU писало, что Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой артистки. До этого певица шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.
Скрин: страница Клавы Коки в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)
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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала свои израненные руки. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). «Перчатки из латекса — дело тонкое», — Кока подписала фотографию, которую выложила в сторис. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой артистки. До этого певица шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.