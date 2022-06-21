Клава Кока показала свои израненные руки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала свои израненные руки. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

«Перчатки из латекса — дело тонкое», — Кока подписала фотографию, которую выложила в сторис.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой артистки. До этого певица шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.

Скрин: страница Клавы Коки в Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)