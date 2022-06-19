19 июня 2022
18 июня 2022

Клаве Коке подарили букет, который больше нее самой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Клавы Коки. Тюмень, клава кока
Артистка похвасталась букетом, который больше ее самой Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой Клавы. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

«Вчера подарили букет. Он больше, чем я сама», — подписала сторис певица.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поразила своих поклонников новым образом героини из «Папиных дочек». Также певица выпустила нетипичный для себя клип.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой Клавы. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). «Вчера подарили букет. Он больше, чем я сама», — подписала сторис певица. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поразила своих поклонников новым образом героини из «Папиных дочек». Также певица выпустила нетипичный для себя клип.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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