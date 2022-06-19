Артистка похвасталась букетом, который больше ее самой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой Клавы. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

«Вчера подарили букет. Он больше, чем я сама», — подписала сторис певица.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поразила своих поклонников новым образом героини из «Папиных дочек». Также певица выпустила нетипичный для себя клип.

Скрин сторис Клавы Коки