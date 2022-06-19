Артистка похвасталась букетом, который больше ее самой
Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) во время своего концерт-тура по России в сторис опубликовала фотографию с букетом, который больше самой Клавы. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).
«Вчера подарили букет. Он больше, чем я сама», — подписала сторис певица.
Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока поразила своих поклонников новым образом героини из «Папиных дочек». Также певица выпустила нетипичный для себя клип.
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