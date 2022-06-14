14 июня 2022

Клава Кока шокировала поклонников образом из «Папиных дочек». Видео, фото

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
Артистка сравнила себя с Галиной Сергеевной Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.

Она попросила фанатов найти пять отличий на фотографиях. «Отличие, наверное, только в очках?», — предположила фанатка. Многие поклонники оценили шутку певицы, добавив, что никаких отличий нет.

13-го июня исполнительница выступала на открытом концерте в ВДНХ. После выступления Клавдия нашла кадр, на котором она поет в черных очках. Фото напомнило ей о Галине Сергеевне.

Галина Сергеевна — персонаж сериала «Папины дочки» (производство — телеканал СТС). Она — зубрилка с двумя косичками и в очках. Ее внешность нельзя назвать «тусовочной», однако в 14-й серии первого сезона героиня меняется на сцене в танцевальный образ.

Ранее URA.RU рассказывало о новом, нетипичном клипе Клавы Коки. Этот клип на новую песню «Бумеранг», посвященная парням, которые «втирают дичь». Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы.

Видео: telegram-канал Клавы Коки

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота. Она попросила фанатов найти пять отличий на фотографиях. «Отличие, наверное, только в очках?», — предположила фанатка. Многие поклонники оценили шутку певицы, добавив, что никаких отличий нет. 13-го июня исполнительница выступала на открытом концерте в ВДНХ. После выступления Клавдия нашла кадр, на котором она поет в черных очках. Фото напомнило ей о Галине Сергеевне. Галина Сергеевна — персонаж сериала «Папины дочки» (производство — телеканал СТС). Она — зубрилка с двумя косичками и в очках. Ее внешность нельзя назвать «тусовочной», однако в 14-й серии первого сезона героиня меняется на сцене в танцевальный образ. Ранее URA.RU рассказывало о новом, нетипичном клипе Клавы Коки. Этот клип на новую песню «Бумеранг», посвященная парням, которые «втирают дичь». Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы. Видео: telegram-канал Клавы Коки
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