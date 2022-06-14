Артистка сравнила себя с Галиной Сергеевной Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) шокировала поклонников новым образом, отсылающим к персонажу российского сериала «Папины дочки». Артистка выложила фотографию в telegram-канал со своего концерта в Москве, сравнив себя с Галиной Сергеевной в образе робота.

Она попросила фанатов найти пять отличий на фотографиях. «Отличие, наверное, только в очках?», — предположила фанатка. Многие поклонники оценили шутку певицы, добавив, что никаких отличий нет.

13-го июня исполнительница выступала на открытом концерте в ВДНХ. После выступления Клавдия нашла кадр, на котором она поет в черных очках. Фото напомнило ей о Галине Сергеевне.

Галина Сергеевна — персонаж сериала «Папины дочки» (производство — телеканал СТС). Она — зубрилка с двумя косичками и в очках. Ее внешность нельзя назвать «тусовочной», однако в 14-й серии первого сезона героиня меняется на сцене в танцевальный образ.

Ранее URA.RU рассказывало о новом, нетипичном клипе Клавы Коки. Этот клип на новую песню «Бумеранг», посвященная парням, которые «втирают дичь». Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы.

Фото из telegram-канала Клавы Коки

Видео: telegram-канал Клавы Коки