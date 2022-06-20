Центр им. Илизарова заключил сотрудничество с Минздравом Чеченской Республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Чеченской республики Салаудин Мамаков заключил соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Об этом говорится в аккаунте «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Чеченской республики и ТПП города Кургана для развития взаимовыгодного сотрудничества. В ходе визита Салаудин Мамаков посетил РНЦ ВТО, была достигнута договоренность о сотрудничестве центра с Минздравом Чеченской Республики», — говорится в посте группы.

Также Мамаков заинтересовался опытом работы Кетовского коммерческого банка и провел переговоры с управляющим компании Евгением Кафеевым. В том числе в рамках визита прошла встреча с директором департамента экономического развития Курганской области Владимиром Ковалевым, передает ТПП Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что центр им. Илизарова расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.

Салаудин Мамаков (справа) посетил с рабочим визитом центр им. Илизарова Торгово-промышленная палата города Кургана, соцсеть «ВКонтакте»

Салаудин Мамаков (слева) и Евгений Кафеев (справа) провели переговоры о сотрудничестве Торгово-промышленная палата города Кургана, соцсеть «ВКонтакте»