20 июня 2022

Минздрав Чечни договорился о сотрудничестве с медцентром Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Центр им. Илизарова заключил сотрудничество с Минздравом Чеченской Республики Фото:

Представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Чеченской республики Салаудин Мамаков заключил соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Об этом говорится в аккаунте «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Чеченской республики и ТПП города Кургана для развития взаимовыгодного сотрудничества. В ходе визита Салаудин Мамаков посетил РНЦ ВТО, была достигнута договоренность о сотрудничестве центра с Минздравом Чеченской Республики», — говорится в посте группы.

Также Мамаков заинтересовался опытом работы Кетовского коммерческого банка и провел переговоры с управляющим компании Евгением Кафеевым. В том числе в рамках визита прошла встреча с директором департамента экономического развития Курганской области Владимиром Ковалевым, передает ТПП Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что центр им. Илизарова расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.

Салаудин Мамаков (справа) посетил с рабочим визитом центр им. Илизарова
Салаудин Мамаков (слева) и Евгений Кафеев (справа) провели переговоры о сотрудничестве

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Чеченской республики Салаудин Мамаков заключил соглашение о сотрудничестве с центром Илизарова в Кургане. Об этом говорится в аккаунте «Торгово-промышленной палаты города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП Чеченской республики и ТПП города Кургана для развития взаимовыгодного сотрудничества. В ходе визита Салаудин Мамаков посетил РНЦ ВТО, была достигнута договоренность о сотрудничестве центра с Минздравом Чеченской Республики», — говорится в посте группы. Также Мамаков заинтересовался опытом работы Кетовского коммерческого банка и провел переговоры с управляющим компании Евгением Кафеевым. В том числе в рамках визита прошла встреча с директором департамента экономического развития Курганской области Владимиром Ковалевым, передает ТПП Курганской области. Ранее URA.RU писало, что центр им. Илизарова расширяет сотрудничество с Казахстаном. В ходе визита в республику курганские врачи осмотрели более 200 пациентов с патологиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...