Депутаты могут узнать о планах правительства только на комитетах, заявил Антон Удальев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Депутаты инфраструктурного комитета заксобрания Пермского края упрекнули правительство в том, что оно скрывает от них информацию о важных проектах. Общую позицию на заседании 21 июня выразил во время обсуждения вопроса внесения поправок в бюджет председатель комитета Антон Удальев, передает корреспондент URA.RU.

«Я выражу общее мнение, думаю. К сожалению, по ряду вопросов депутаты становятся статистами, которые вынуждены констатировать факт внесения тех или иных расходов на комитете. Депутатам не хочется быть статистами, а мы вынуждены ими быть. Хотелось более конструктивно работать, потому что о многих планах правительства мы не знаем, и не можем знать. Они засекречены», — сообщил Удальев правительству в лице министра финансов Екатерины Тхор. Она выступала докладчиком по поправкам в бюджет. Коллеги Удальева кивали во время его выступления.

В ходе заседания у депутатов возникло много вопросов по сути поправок в бюджет. Обсуждение растянулось на полтора часа. По мнению Удальева, дело в том, что получить информацию от правительства депутаты могут только на комитете. И поэтому возникает много вопросов. «Мы не знаем, что есть уже готовые концепции, есть готовые проекты. Мы хотим видеть инициативу от правительства, чтобы министерства выходили на нас, и потом вопросов не было бы», — отметил Удальев.

Депутатов интересовал проект трамвайной концессии (в бюджете предусматривались расходы на эти цели), строительство визит-центра в Балатовском парке, реализация проекта «Зеленое кольцо» и другие вопросы. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова объявила, что информацию о концессии депутаты сами узнают из СМИ, а те, в свою очередь, находят ее «окольными путями».

Екатерина Тхор пояснила, что спешка с принятием поправок в бюджет связана с реализацией поручений президента РФ по индексации зарплат и пенсий с 1 июля. Правительство планировало внести поправки в июле—августе. Также властям надо до 25 июля заключить соглашение по трамвайной концессии, добавил министр транспорта Андрей Алякринский. Это требование федерального правительства. Удальев ответил, что депутаты не имеют ничего против, но документы и проекты надо обсуждать с ними заранее.

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