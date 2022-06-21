Власти ЯНАО массово закупают квартиры в Тюмени

21 июня 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Ямал купит 42 квартиры в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО массового закупает квартиры в Тюмени для детей-сирот. Как сообщается на сайте закупок, власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. «Приобретение жилых помещений (квартир) в г. Тюмень в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — говорится в документах. На закупку из бюджета региона выделили 159 миллионов рублей. На эти средства планируется купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе Тюмени. Жилье не должно быть меньше 40,9 квадратных метров, а дом не ранее 2021 года постройки. Стоимость одного квадратного метра оценивают в 92 916 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Ямала утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. Это изменило размер социальных выплат на приобретение квартиры и увеличило цены на госконтракты. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО массового закупает квартиры в Тюмени для детей-сирот. Как сообщается на сайте закупок, власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. «Приобретение жилых помещений (квартир) в г. Тюмень в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — говорится в документах. На закупку из бюджета региона выделили 159 миллионов рублей. На эти средства планируется купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе Тюмени. Жилье не должно быть меньше 40,9 квадратных метров, а дом не ранее 2021 года постройки. Стоимость одного квадратного метра оценивают в 92 916 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Ямала утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья. Это изменило размер социальных выплат на приобретение квартиры и увеличило цены на госконтракты.