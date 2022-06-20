Пермский дизайнер создал коллекцию одежды «Пермь-300»

Пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды — мерч (продукция с определенной символикой или атрибутикой) к юбилею города «Пермь-300». Подробнее о коллекции URA.RU рассказал сам дизайнер.
«Создание такой коллекции было моей идеей. Мы переосмысливаем само понимание мерча, это принципиально другой подход. Теперь это не просто, условно, футболка с логотипом. Теперь это рассказ, глубокое отражение внутренних диалогов, традиций — кто такой пермяк», — рассказал URA.RU Игорь Горячев.
Дизайнер рассказал URA.RU, что из-за чувства внутреннего патриотизма давно уже задумывал концепцию такого мерча. Причем он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.
Основой брендинга к юбилею Перми стал контейнер, заполненный фотографиями города или любой ассоциацией с ним. Первый слой одежды, к примеру, футболка, содержит определенный принт, а второй слой — это худи, ветровка, в которую вшит прозрачный контейнер в виде цифры «300». Пермяки смогут сами выбрать, какое наполнение они хотят видеть на себе, какие смыслы хотят передать окружению своей одеждой.
Коллекцию уже сейчас можно примерить, заказать и приобрести у дизайнера. Есть вещи с уже готовыми принтами. Далее, ближе к юбилею, одежду начнут продавать в брендшопах с другой юбилейной продукцией. Игорь Горячев подчеркнул, что готов участвовать в коллаборациях, и призвал пермяков объединяться как в творческом плане, так и в любом другом.
Ветровка с прозрачным контейнером, под ней — футболка с принтом
Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»
Так выглядит футболка без ветровки
Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»
В коллекции есть худи, толстовки разных цветов
Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»
На вещах — не только цифра «300», но и различные тематические надписи
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».
Пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды — мерч (продукция с определенной символикой или атрибутикой) к юбилею города «Пермь-300». Подробнее о коллекции URA.RU рассказал сам дизайнер. «Создание такой коллекции было моей идеей. Мы переосмысливаем само понимание мерча, это принципиально другой подход. Теперь это не просто, условно, футболка с логотипом. Теперь это рассказ, глубокое отражение внутренних диалогов, традиций — кто такой пермяк», — рассказал URA.RU Игорь Горячев. Дизайнер рассказал URA.RU, что из-за чувства внутреннего патриотизма давно уже задумывал концепцию такого мерча. Причем он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира. Основой брендинга к юбилею Перми стал контейнер, заполненный фотографиями города или любой ассоциацией с ним. Первый слой одежды, к примеру, футболка, содержит определенный принт, а второй слой — это худи, ветровка, в которую вшит прозрачный контейнер в виде цифры «300». Пермяки смогут сами выбрать, какое наполнение они хотят видеть на себе, какие смыслы хотят передать окружению своей одеждой. Коллекцию уже сейчас можно примерить, заказать и приобрести у дизайнера. Есть вещи с уже готовыми принтами. Далее, ближе к юбилею, одежду начнут продавать в брендшопах с другой юбилейной продукцией. Игорь Горячев подчеркнул, что готов участвовать в коллаборациях, и призвал пермяков объединяться как в творческом плане, так и в любом другом. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский художник и дизайнер Наталья Савина запустила производство нижнего белья. Оно рассчитано на изысканную аудиторию.