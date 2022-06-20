Пермский дизайнер создал коллекцию одежды «Пермь-300»

Одежду можно приобрести уже сейчас Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский дизайнер, художник, создатель бренда «ЯЕСТЬ» Игорь Горячев создал новую коллекцию одежды — мерч (продукция с определенной символикой или атрибутикой) к юбилею города «Пермь-300». Подробнее о коллекции URA.RU рассказал сам дизайнер.

«Создание такой коллекции было моей идеей. Мы переосмысливаем само понимание мерча, это принципиально другой подход. Теперь это не просто, условно, футболка с логотипом. Теперь это рассказ, глубокое отражение внутренних диалогов, традиций — кто такой пермяк», — рассказал URA.RU Игорь Горячев.

Дизайнер рассказал URA.RU, что из-за чувства внутреннего патриотизма давно уже задумывал концепцию такого мерча. Причем он хотел сделать так, чтобы эту одежду хотели покупать и носить, а не использовать в качестве сувенира.

Основой брендинга к юбилею Перми стал контейнер, заполненный фотографиями города или любой ассоциацией с ним. Первый слой одежды, к примеру, футболка, содержит определенный принт, а второй слой — это худи, ветровка, в которую вшит прозрачный контейнер в виде цифры «300». Пермяки смогут сами выбрать, какое наполнение они хотят видеть на себе, какие смыслы хотят передать окружению своей одеждой.

Коллекцию уже сейчас можно примерить, заказать и приобрести у дизайнера. Есть вещи с уже готовыми принтами. Далее, ближе к юбилею, одежду начнут продавать в брендшопах с другой юбилейной продукцией. Игорь Горячев подчеркнул, что готов участвовать в коллаборациях, и призвал пермяков объединяться как в творческом плане, так и в любом другом.

Ветровка с прозрачным контейнером, под ней — футболка с принтом Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»

Так выглядит футболка без ветровки Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»

В коллекции есть худи, толстовки разных цветов Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»

На вещах — не только цифра «300», но и различные тематические надписи Соцсети бренда «ЯЕСТЬ»

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