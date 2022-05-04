Пермский дизайнер заменит бренды нижнего белья, ушедшие из РФ

У бренда будет три линейки женского нижнего белья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский художник и дизайнер Наталья Савина запускает производство нижнего белья RAIDAVEDO. Она планирует, что ее продукция заменит бренды, ушедшие из РФ из-за санкций. Подробнее Дизайнер поделилась с URA.RU подробностями.

«У нас серьезные планы — производство на всю Россию. Сейчас мы налаживаем серийный выпуск и проходим сертификацию», — рассказала URA.RU Наталья.

Основатель бренда планирует продавать белье в своем онлайн-магазине и в маркетплейсах: Ozon, Wildberries и других. Купить белье от пермского производителя можно будет уже в конце мая, когда будет получен сертификат на продукцию. Сейчас комплекты уже выпускаются и идут на склад. У пермского бренда RAIDAVEDO на старте продаж будет три линейки: белье из тонкого кружева с большим размерным рядом, удобное белье для дома и романтическое белье для особых случаев.

В марте в Перми закрылись магазины одежды Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. В апреле о приостановке деятельности заявил Decathlon. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках вводимых экономических санкций. Это ответ Евросоюза и других западных стран на проведение вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В текущей ситуации отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.

Бренд уже отснял фотографии для лукбука Сообщество «RAIDAVEDO — женское нижнее белье» / vk.com

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