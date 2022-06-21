Уральский завод просит власти запретить иностранное оборудование. Фоторепортаж

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Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург, цех сборки, рабочая профессия, работник завода, завод электромедицинской аппаратуры эма, завод эма, хирургический светильник, заводчанин
На екатеринбургском заводе пожаловались на нечестную конкуренцию из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. Как заявил гендиректор предприятия Андрей Калетин, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России.

«Несмотря на введение различных санкций, мы смогли сохранить качество и стоимость нашей продукции. Однако нам пришлось изменить логистические цепочки, а поставщики из-за рубежа не имеют ограничений. Нам кажется, властям следует ограничить ввоз импортного оборудования, которое изготавливают и в России», — рассказал Калетин URA.RU.

При этом директор завода отметил, что завод взял курс на импортозамещение давно. «Мы успели еще до кризиса сформировать трехмесячный запас комплектующих и за это время успели переориентировать производство на отечественные компоненты. Наши клиенты, как получали нашу продукцию, так и продолжают получать», — уточнил он

По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина, продукция завода поставляется в большинство лечебных учреждений области. Он отметил, что в нынешней ситуации независимость от импортных товаров приобретает максимальную актуальность.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург
До конца 2022 года светильники будут изготавливать на 90% из отечественных деталей
Фото:
Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург
Предприятие столкнулось с проблемами из-за экономических санкций
Фото:
Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург
Руководство переориентировало производство на отечественные компоненты
Фото:
Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург
Предприятие является крупнейшим в России производителем хирургических светильников
Фото:
Завод электромедицинской аппаратуры. Екатеринбург
Завод по производству медицинского оборудования готов почти полностью заменить иностранные компоненты на отечественные
Фото:
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Руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. Как заявил гендиректор предприятия Андрей Калетин, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России. «Несмотря на введение различных санкций, мы смогли сохранить качество и стоимость нашей продукции. Однако нам пришлось изменить логистические цепочки, а поставщики из-за рубежа не имеют ограничений. Нам кажется, властям следует ограничить ввоз импортного оборудования, которое изготавливают и в России», — рассказал Калетин URA.RU. При этом директор завода отметил, что завод взял курс на импортозамещение давно. «Мы успели еще до кризиса сформировать трехмесячный запас комплектующих и за это время успели переориентировать производство на отечественные компоненты. Наши клиенты, как получали нашу продукцию, так и продолжают получать», — уточнил он По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина, продукция завода поставляется в большинство лечебных учреждений области. Он отметил, что в нынешней ситуации независимость от импортных товаров приобретает максимальную актуальность. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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