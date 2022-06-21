Руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. Как заявил гендиректор предприятия Андрей Калетин, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России.
«Несмотря на введение различных санкций, мы смогли сохранить качество и стоимость нашей продукции. Однако нам пришлось изменить логистические цепочки, а поставщики из-за рубежа не имеют ограничений. Нам кажется, властям следует ограничить ввоз импортного оборудования, которое изготавливают и в России», — рассказал Калетин URA.RU.
При этом директор завода отметил, что завод взял курс на импортозамещение давно. «Мы успели еще до кризиса сформировать трехмесячный запас комплектующих и за это время успели переориентировать производство на отечественные компоненты. Наши клиенты, как получали нашу продукцию, так и продолжают получать», — уточнил он
По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина, продукция завода поставляется в большинство лечебных учреждений области. Он отметил, что в нынешней ситуации независимость от импортных товаров приобретает максимальную актуальность.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
До конца 2022 года светильники будут изготавливать на 90% из отечественных деталей
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Руководство «Завода ЭМА» (Екатеринбург), специализирующегося на производстве медицинских светильников и оборудования по физиотерапии, просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. Как заявил гендиректор предприятия Андрей Калетин, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России. «Несмотря на введение различных санкций, мы смогли сохранить качество и стоимость нашей продукции. Однако нам пришлось изменить логистические цепочки, а поставщики из-за рубежа не имеют ограничений. Нам кажется, властям следует ограничить ввоз импортного оборудования, которое изготавливают и в России», — рассказал Калетин URA.RU. При этом директор завода отметил, что завод взял курс на импортозамещение давно. «Мы успели еще до кризиса сформировать трехмесячный запас комплектующих и за это время успели переориентировать производство на отечественные компоненты. Наши клиенты, как получали нашу продукцию, так и продолжают получать», — уточнил он По словам замминистра здравоохранения Свердловской области Андрея Шастина, продукция завода поставляется в большинство лечебных учреждений области. Он отметил, что в нынешней ситуации независимость от импортных товаров приобретает максимальную актуальность. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, цель санкций — отмена страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.