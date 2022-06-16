На Украине запрещают Пушкина, Достоевского и Толстого

16 июня 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Из программ украинских школ уберут российских писателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В украинских школах перестанут преподавать произведения российских и советских поэтов и писателей. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на документы рабочей группы при Министерстве образования Украины по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе. Согласно документу, из программы уберут «все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами». Так, в школах запретят произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова и Михаила Булгакова. На Украине вводят массовые запреты на русский язык. Ранее власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском. В начале года экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В украинских школах перестанут преподавать произведения российских и советских поэтов и писателей. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на документы рабочей группы при Министерстве образования Украины по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе. Согласно документу, из программы уберут «все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами». Так, в школах запретят произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова и Михаила Булгакова. На Украине вводят массовые запреты на русский язык. Ранее власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому печатные СМИ должны быть только на украинском. В начале года экспертный совет Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что Киев проводит насильственную украинизацию и дерусификацию в стране.