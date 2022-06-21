Европа экстренно уменьшит потребление газа

Производительность газа в Европе сократилось на 40% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европейские страны разрабатывают экстренные планы по укреплению энергобезопасности, включающие нормирование потребления газа и переход на альтернативное топливо — уголь, так как поставки российского газа в регион сократились. Об этом пишет журналист Business Insider Хуэйлен Тан.

С середины июля объемы газа, идущего из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», резко упали. «Суточная производительность с 16 июня сократилась на 40%, до 67 миллионов кубометров в сутки», — рассказал журналист.

В Нидерландах власти будут планировать и предупреждать общественность в случае перебоев газа, сообщает Reuters. Дания заявила что, если ситуация обострится, природный газ будет нормирован и ограничен для некоторых промышленных потребителей, чтобы жители могли обогреваться зимой.

Италия рассматривает вопрос об объявлении режима повышенной готовности. Если страна объявит режим повышенной готовности, она также может начать нормировать газ для промышленных предприятий. Германия и Австрия уже запустили планы чрезвычайных мер по обеспечению энергобезопасности, включающие возможность нормирования.

Ранее аналитики предрекли Европе резкий рост цен на газ. Отмечается, что рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как нехватка топлива на рынке в ближайшее время сохранится.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы.

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