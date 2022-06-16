Аналитики предрекли Европе резкий рост цен на газ

17 июня 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Аналитики предрекли Европе повышение цен на газ свыше 2 тысяч долларов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В скором времени в Европе резко вырастут цены на газ. Об этом сообщили отраслевые эксперты. «На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до 1,8 тысяч долларов за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше 2 тысяч долларов», — отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс», передают «Известия». Отмечается, что рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как нехватка топлива на рынке в ближайшее время сохранится. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что цены на газ в Европе зависят от скорости возвращения в эксплуатацию «Северного потока». По его словам, смягчить рост цен мог бы и СП-2, однако Германия отложила сертификацию газопровода по политическим мотивам. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В скором времени в Европе резко вырастут цены на газ. Об этом сообщили отраслевые эксперты. «На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до 1,8 тысяч долларов за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше 2 тысяч долларов», — отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс», передают «Известия». Отмечается, что рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как нехватка топлива на рынке в ближайшее время сохранится. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что цены на газ в Европе зависят от скорости возвращения в эксплуатацию «Северного потока». По его словам, смягчить рост цен мог бы и СП-2, однако Германия отложила сертификацию газопровода по политическим мотивам. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов.