Военный эксперт назвал срок, когда Украина попросит о перемирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Украину будут снабжать оружием бесконечно, если это не остановить, сказал Владимир Прохватилов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим будет просить Россию о перемирии к концу осени. Тогда ситуация на Украине будет целиком на стороне РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Предсказать точно невозможно, но то, что военные действия будут длиться еще несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции», — сказал Владимир Прохватилов.

По его словам, если Украину полностью не освободить от националистов, то занятые территории ВСУ будут продолжать получать западное оружие. «Если останется хоть кусочек [не освобожденной от нацистов] Украины, то они нафаршируют ее таким вооружением, что будут бомбить откуда угодно. Нельзя на это покупаться, нужно идти до конца», — отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Целью военных он назвал защиту мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов. Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если придется пойти на территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киевский режим будет просить Россию о перемирии к концу осени. Тогда ситуация на Украине будет целиком на стороне РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Предсказать точно невозможно, но то, что военные действия будут длиться еще несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, если Украину полностью не освободить от националистов, то занятые территории ВСУ будут продолжать получать западное оружие. «Если останется хоть кусочек [не освобожденной от нацистов] Украины, то они нафаршируют ее таким вооружением, что будут бомбить откуда угодно. Нельзя на это покупаться, нужно идти до конца», — отметил эксперт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Целью военных он назвал защиту мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов. Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если придется пойти на территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...