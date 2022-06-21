Военный эксперт назвал срок, когда Украина попросит о перемирии

21 июня 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Украину будут снабжать оружием бесконечно, если это не остановить, сказал Владимир Прохватилов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим будет просить Россию о перемирии к концу осени. Тогда ситуация на Украине будет целиком на стороне РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Предсказать точно невозможно, но то, что военные действия будут длиться еще несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, если Украину полностью не освободить от националистов, то занятые территории ВСУ будут продолжать получать западное оружие. «Если останется хоть кусочек [не освобожденной от нацистов] Украины, то они нафаршируют ее таким вооружением, что будут бомбить откуда угодно. Нельзя на это покупаться, нужно идти до конца», — отметил эксперт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Целью военных он назвал защиту мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов. Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если придется пойти на территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киевский режим будет просить Россию о перемирии к концу осени. Тогда ситуация на Украине будет целиком на стороне РФ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Предсказать точно невозможно, но то, что военные действия будут длиться еще несколько месяцев — это 100%. К ноябрю, я думаю, ситуация будет очень сильно в нашу пользу. И они приползут к нам договариваться о перемирии. Но мы не можем на это соглашаться, мы должны диктовать условия капитуляции», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, если Украину полностью не освободить от националистов, то занятые территории ВСУ будут продолжать получать западное оружие. «Если останется хоть кусочек [не освобожденной от нацистов] Украины, то они нафаршируют ее таким вооружением, что будут бомбить откуда угодно. Нельзя на это покупаться, нужно идти до конца», — отметил эксперт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Целью военных он назвал защиту мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов. Французский политолог Николя Бавере заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирования конфликта на Украине, даже если придется пойти на территориальные уступки со стороны Киева в пользу РФ.