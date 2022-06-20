В отдаленном районе ХМАО прокуратура снизила цены на продукты

В ХМАО прокуратура снизила цены на продукты в Березовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратуре удалось пресечь завышение цен на продукты питания в магазинах поселка Березово (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Березовский район является территорией с ограниченными сроками завоза грузов. Установлено, что в двух продовольственных магазинах в Березово превышены предельно допустимые розничные цены на продукты питания. Завышение предельных розничных надбавок зафиксировано на молочную продукцию (87%), морковь (17%), картофель (11%) и лук (5%)», — прокомментировали в пресс-службе югорской прокуратуры.

Владельцы магазинов, где были выявлены завышенные цены, заплатят штрафы по части первой статьи 14.6 КоАП РФ — «Нарушение порядка ценообразования». Кроме того, предпринимателям были объявлены предупреждения, а цены на продукты питания в магазинах пересмотрены.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб. По их словам, продукты местного производства продаются дороже товаров, привезенных из других регионов.