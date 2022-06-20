Курганский оборонный завод ищет сотрудника на зарплату 100 000

Курганмашзавод обещает платить программисту 1С зарплату до 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганскому машиностроительному заводу требуется программист 1С с опытом работы. Предприятие обещает платить сотруднику зарплату до 100 000 рублей. Вакансия размещена на сайте компании hh.ru.

«В ПАО „Курганмашзавод“ требуется программист 1С. Требуемый опыт работы: 1-3 года. Заработная плата до 100 000 рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии.

Также предприятию требуется инженер-программист с опытом работы от трех лет. Заработная плата от 50 000 рублей. Инженеру-технологу обещают платить от 45 000 рублей, главному специалисту по кадрам и охране труда — 40 000-50 000 рублей. Бухгалтеру готовы платить до 32 151 рублей. Всего на сайте hh.ru размещено 17 вакансий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане изменился список самых востребованных профессий. На июнь 2022 года самой востребованной профессией стал слесарь — 193 вакансии. Следом в списке идут учителя, врачи и инженеры. Курганское предприятие ищет электрогазосварщиков на зарплату от 120 000 до 180 000 рублей.