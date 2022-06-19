Курганские предприятия ищут сотрудников на зарплату от 120 000

В Курганской области электрогазосварщикам предлагают зарплату от 120 до 180 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области строительно-монтажное предприятие ищет на работу электрогазосварщиков. Сотрудникам обещают зарплату от 120 000 рублей. О вакансии сообщается на интерактивном портале службы занятости населения региона.

«ООО «ПКФ «Строительно-монтажное управление № 3» в городе Шадринске требуются электрогазосварщики с опытом работы. Заработная плата от 120 000 до 180 000 рублей. Должностные обязанности: выполнение работ на объекте в городе Тюмень», — говорится в вакансии. Также предприятие ищет каменщиков на зарплату от 80 000 до 100 000 рублей. Малярам и штукатурам обещают платить от 40 000 до 80 000 рублей.

ООО «Мастер» в селе Кетово требуется водитель автомобиля. Заработная плата от 70 000 рублей. АО «Курганский завод электромонтажных изделий» приглашает на работу главного бухгалтера на зарплату от 60 000 рублей. ООО «Технокерамика» в Шадринске требуется главный механик в промышленности. Предприятие готово платить сотруднику от 63 000 рублей. В агропромышленный комплекс «Мартыновский» в Сафакулевском муниципальном округе ищут сотрудника на должность начальника склада на зарплату от 50 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане изменился список самых востребованных профессий. На июнь 2022 года самой востребованной профессией стал слесарь — 193 вакансии. Следом в списке идут учителя, врачи и инженеры. В правительство Курганской области ищут специалиста по импортозамещению. Эксперту обещают платить зарплату от 25 000 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам