ФСБ пришла ко второму силовику из Магнитогорска

Офицер полиции может быть причастен к передаче взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторым фигурантом в уголовных делах о получении взяток заместителя начальника полиции УМВД по Магнитогорску Мурата Ахметова может стать замначальника отдела полиции «Правобережный», подполковник полиции Даулет Кужанов. По данным источника URA.RU, он пока не задержан, в отношении него сотрудниками УФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

«Уголовное дело в отношении Кужанова, по предварительным данным, будет возбуждено по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ („Посредничество во взяточничестве в крупном размере“). Он является действующим сотрудником полиции, сам Ахметов показания против него не дает, но об этом говорят оперативные данные и показания свидетеля — лица, которое в своих интересах передавало взятки в полицию. У Кужанова и Ахметова имеется родственная связь», — рассказал источник.

В пресс-службах УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют. Самого Мурата Ахметова задержали 17 июня сотрудники УФСБ по Челябинской области. Он обвиняется в получении двух взяток на сумму более 700 тыс. рублей. Часть второй взятки передавалась, в том числе, для погашения Ахметовым ущерба по ДТП, причиненного его коллегой. Ахметов отправлен в СИЗО. Вину он не признает и заявляет, что его дело сфабриковано сотрудниками силовых структур.