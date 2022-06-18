Силовика из Магнитогорска, задержанного ФСБ, отправили в СИЗО

Мурат Ахметов обвиняется в получении взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, задержанного сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взяток. Сейчас он обвиняется в получении двух подношений от предпринимателей, сообщает источник URA. RU в суде.

«Ахметов обвиняется в получении взятки в размере 100 тыс. рублей в 2014 году еще будучи оперативником ОП „Левобережный“, а также в период 2019—2021 годов в размере 625 тыс. рублей от того же лица за не привлечение его к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Расследование находится в начальной стадии, устанавливается причастность сотрудника полиции к иным аналогичным преступным эпизодам, на свободе он может скрыться или оказать давление на свидетелей, склонив их к даче ложных показаний. В связи с этим по ходатайству следователя, поддержанному прокурором обвиняемый отправлен под стражу», — рассказал источник.

Часть второй взятки предназначалась Ахметову за оплату ущерба по ДТП, которое совершил его подчиненный сотрудник. Сейчас устанавливается, что это за полицейский. Есть и еще один момент: родственник Ахметова, заместитель начальника отдела полиции «Правобережный» Даулет Кужанов также может быть причастен к коррупционным схемам. По данным URA.RU, он не задержан.

Мурат Ахметов был задержан 17 июня. До этого в отношении него проводились оперативно-розыскные мероприятия. Он обвиняется в получении взятки за совершение незаконных действий по не привлечению местного жителя к уголовной ответственности за совершение преступления. От работы Ахметова сразу отстранили, в отношении него проводится служебная проверка.

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