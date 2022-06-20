В Тюмени выделят 400 миллионов на ремонт больниц

21 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

О выделении средств сообщил глава региона Александр Моор во время «прямой линии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении почти 400 млн рублей на ремонт больниц и закупки нового оборудования для медучреждений. Об этом глава региона сообщил в ходе «прямой линии», трансляция которой проходила в соцсетях. «Подписал распоряжение о выделении почти 400 миллионов рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования. Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения», — сообщил губернатор. Моор отметил, что закупка нового оборудования будет реализована для четырех больниц и двух поликлиник. Капитальный ремонт предстоит трем медучреждениям. Также начнется подготовка для строительства новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область отремонтирует две больницы в Донбассе. Соглашения были подписаны с администрацией Краснодона. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении почти 400 млн рублей на ремонт больниц и закупки нового оборудования для медучреждений. Об этом глава региона сообщил в ходе «прямой линии», трансляция которой проходила в соцсетях. «Подписал распоряжение о выделении почти 400 миллионов рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений и приобретение нового оборудования. Мы не меняем своих планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения», — сообщил губернатор. Моор отметил, что закупка нового оборудования будет реализована для четырех больниц и двух поликлиник. Капитальный ремонт предстоит трем медучреждениям. Также начнется подготовка для строительства новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область отремонтирует две больницы в Донбассе. Соглашения были подписаны с администрацией Краснодона.