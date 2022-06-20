Тюменская область отремонтирует больницы на Донбассе

20 июня 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Специалисты из Тюменской области отремонтируют две больницы в регионе Донбасса. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства ЛНР. «В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между администрацией Краснодона и Краснодонского района и Тюменской областью, планируется проведение капитального ремонта основного корпуса Краснодонского родильного дома, блоков А,Б,В главного корпуса. И основного здания детского отделения Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона Александр Моор посетил Краснодон 5 июня. В честь дня России Тюменская область подарила Краснодону детскую площадку. Александр Моор заявил, что помощь подшефному региону будет оказываться за счет средств из бюджета Тюменской области. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.